أنشيلوتي: لا يوجد بديل لبنزيما في العالم

علق كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على خسارة فريقه أمام برشلونة (0-1) في كلاسيكو ودي أقيم فجر اليوم الأحد، في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأبرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات أنشيلوتي عقب المباراة، حيث قال "لقد كانت مباراة جيدة وبها ندية، خصوصا في الشوط الأول".



وأشار المدرب الإيطالي إلى محاولته الدفع بالوافدين الجدد، لمنحهم فرصة التكيف بشكل أسرع مع طريقة لعب الفريق، مضيفا "حاولت أيضا منح الجميع دقائق للعب، لرفع حالاتهم البدنية".



واعترف مدرب الريال بمعاناة فريقه في بناء الهجمات من الخلف، قبل أن تصبح الأمور أكثر سهولة بنزول الثلاثي كاسيميرو، توني كروس ولوكا مودريتش.



وأضاف "اللاعبون الصغار لعبوا بشكل جيد جدا على الصعيد الدفاعي، لكنهم يلعبون معا لأول مرة".



وبسؤاله عن سر اعتماده على الألماني أنطونيو روديجر كظهير أيسر، أجاب "لقد أعجبني ما قدمه على الجانب، فأنا لست مجنونا وأعلم أنه ليس مركزه، لكنه ذكي للغاية، فهو بإمكانه اللعب في هذا المركز، أو المناوبة بينه وبين ديفيد ألابا".