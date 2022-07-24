الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء بـ 3 منازل ومنشأة زراعية في الخليل

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 24 يوليو 2022، بوقف العمل والبناء في ثلاثة منازل ومنشأة زراعية جنوب شرق الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال اخطرت بوقف العمل في ثلاثة منازل ومنشأة زراعية في منطقة "الخروعة"، وهي: منزل للمواطن عطوة عبد اطعيمات وهو يأوي 12 فردا، ومنزل محمد يوسف كعابنة الذي يأوي 6 افراد، إضافة لحظيرة للأغنام، ومنزل المواطن هيثم محمد كعابنة ويأوي 7 افراد.

ويواصل جيش الاحتلال حملة إخطارات بالهدم ووقف البناء في محافظات عدة في الضفة المحتلة بذرائع واهية أبرزها عدم الترخيص، لكن الهدف منها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم والسيطرة عليها وإنشاء بؤر استيطانية بدلاً عنها.