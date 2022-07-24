كم يوم باقي على العام الهجري الجديد–موعد إجازة العام الهجري الجديد في السعودية

مع قرب انتهاء العام الهجري، وبداية العام الهجري الجديد 2023 ، يسأل الناس عن كم يوم باقي على إجازة العام الهجري الجديد 2023 في السعودية، وموعد إجازة العام الهجري الجديد 2023 في السعودية، حيث أن المملكة العربية السعودية تمنح عادة للعاملين فيها عددًا من الإجازات ذات الطابع الديني أو القومي أو الشخصي كعطلات رسمية، حيث يحدد وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد إجازة العام الهجري الجديد 2022 في السعودية مرورًا باستعراض المناسبة الدينية الهامة التي تم تنظيم هذه الإجازة بموجبها مع الإضاءة على بعض أنواع الإجازات الرسمية الممنوحة للعاملين في المملكة العربية السعودية.

إجازة العام الهجري الجديد 2023 في السعودية

تشير الدراسات الفلكية إلى أن موعد إجازة العام الهجري الجديد 2023 في السعودية هو يوم السبت 1 محرم 1444 هـ، والموافق 30 تموز / يوليو من العام 2022 م، وتعتبر بداية العام الهجري من المناسبات الدينية التي تحيي فيها المملكة العربية السعودية ذكرى هجرة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة (يثرب آنذاك) يوم 27 صفر، حيث اعتبر المسلمون هذا العام بدايةً للتقويم الهجري، ويضمن نظام العمل المعتمد في المملكة للعاملين فيها عددًا من العطل الرسمية التي تتوزع بين الإجازة السنوية (21) يومًا، إضافةً إلى إجازات الأعياد والمناسبات وإجازات المناسبات الشخصية وإجازة أداء الامتحانات الدراسية والإجازة المرضية.

كم باقي على إجازة العام الهجري الجديد 2022 في السعودية

إذا ما تم اعتماد يوم السبت الموافق 30 تموز / يوليو من العام 2022 م كموعد لبداية السنة الهجرية الجديدة (1 محرم 1444 هـ) فعندئذٍ يمكن القول إنه اعتبارًا من يوم الأحد 25 ذي الحجة 1443 هـ، والموافق 24 تموز من العام 2022 م يكون المتبقي على موعد اجازة العام الهجري الجديد 2022 في السعودية هو (5) أيام، ويمكن معرفة الوقت المتبقي بشكل أكثر دقةً من خلال الاطلاع على العداد التنازلي التالي: 05 يوم و 10 ساعة و 39 دقيقة و 35 ثانية.