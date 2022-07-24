مزهر يحمل العدو التداعيات الخطرة المترتبة على حياة الأسيرين عواودة وريان

أكد ياسر مزهر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى اليوم الأحد 24/7/2022، أن الأسير المجاهد خليل محمد عواودة وضعه الصحي سيء جدًا وأن جسده يتراجع بشكل قوي وأسوأ من قبل، وهو لا يقوى على الحركة ولا يتحرك إلا بواسطة كرسي متحرك، ووزنه انخفض إلى 42 كيلو، وآلام قوية على الصدر، كما يعاني من سوء الرؤية "غباش" فقط يرى خيال الأشياء، بالإضافة لعدم التركيز أو التفكير.

وأوضح مزهر خلال كلمة له في وقفة نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب غزة ظهر اليوم الأحد، أن محكمة الاحتلال العسكرية عينت جلسة لتاريخ 31/07/2022م للنظر في الاستئناف المقدم على قرار محكمة عوفر الاحتلالية بتثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد خليل عواودة.

وحمل مزهر الاحتلال الصهيوني كل التداعيات الخطرة المترتبة على حياة الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان، مشيرًا إلى أن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

ودعا مزهر أبناء شعبنا الفلسطيني إلى تكثيف حالة الحراك الشعبي والجماهيري من أجل نصرة الأسيرين عواودة وريان قبل فوات الأوان؛ مطالبًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسئولياتها ما يتعرض له عواودة وريان تجاه وأن تخرج من صمتها الواضح تجاه قضية الأسرى.