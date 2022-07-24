أحدث تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الجديد الناقلة مباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد

أحدث تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الجديد الناقلة مباراة برشلونة وريال مدريد- مع متابعة مباراة الكلاسيكو الودية بين الفريقين الغريمين برشلونة وريال مدريد، يبحث عشاق الكرة المستديرة عن أحدث تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الجديد الناقلة مباراة برشلونة وريال مدريد، حيث يقوم الناديان بتأهيل لاعبيهما استعدادًا لمنافسات الدوري الإسباني خلال الموسم المقبل، فتصدر تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مؤشرات البحث على محرك البحث الأشهر عالميًا جوجل.



تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الجديد الناقلة مباراة برشلونة وريال مدريد

وتكررت وتزايدت عمليات البحث بشكل كبير من قبل متابعي وعشاق المبارايات وكرة القدم في كافة دول العالم، وذلك في أثناء الساعات القليلة الماضية، هذا وقد اقترب الموعد المحدد مسبقًا والذي ينتظره الملايين لمشاهدة المباراة الودية المقامة ما بين كل من ريال مدريد وبرشلونة، والتي تعرف باسم مباراة الكلاسيكو، والتي وسوف تقام بدورها خلال أول ساعات صباح اليوم الأحد الموافق 24 يوليو من العام 2022، في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة السادسة صباحاً، وذلك بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أحدث تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الجديد الناقلة مباراة برشلونة وريال مدريد

ونقدم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أحدث تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بعد إعلان القناة إذاعة مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو الودي، حتى يتمكن من يبحث عنها بشكل متكرر من أن يجد ضالته، ليشاهد المباراة المنتظرة من قبل محبي وعشاق الساحرة المستديرة.

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الجديد

ويمكن ضبط قناة الرابعة العراقية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات بتقنية HD لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد الودية، كالتالي:

التردد: 11334

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 5/6





تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية على عرب سات

ويمكن ضبط تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات، من خلال التالي:

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500

كيفية تنزيل قناة الرابعة العراقية الرياضية

ويمكن تنزيل القناة الرابعة العراقية الرياضية على الريسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على القائمة الرئيسية على جهاز الريسيفر.

اختيار الإعدادات أو setting.

الضغط على التثبيت ثم اختيار التثبيت اليدوي.

سيطلب منك تحديد القمر الصناعي وكتابة التردد الخاص بالقناة والانتظار للتحميل وبذلك تكون قد انتهيت من تنزيل القناة وستجدها على الريسيفر الخاص بك.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد، في تمام الساعة 5 صباح غد الأحد، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 7 بتوقيت أبو ظبي.