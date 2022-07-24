الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام والصيادين جنوب قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مركبة للصرف الصحي ورعاة الأغنام والمزارعين ومراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع العسكرية شرق خان يونس أطلقوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام والمزارعين في منطقة "السناطي" شرق بلدة عبسان الكبيرة وأجبروهم عنوة على مغادرة أراضيهم.

وقال: إن جنود الاحتلال أطلقوا أيضا نيران رشاشاتهم الثقيلة وقابل الغاز المسيل للدموع تجاه سيارة للصرف الصحي شرق بلدة خزاعة.

وأضاف أن بحرية الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة حاصرت مراكب الصيادين العاملة في بحر المحافظة وسط إطلاق النار والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة تجاهها.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة على طول السياج الفاصل شمال وشرق القطاع تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام والصيادين في البحر وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.