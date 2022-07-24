بالفيديو نابلس تُشييع الشهيدين صبح والعزيزي

شيعت جماهير كبيرة من محافظة نابلس، اليوم الأحد 24/7/2022، الشهيدين محمد بشار عزيزي، وعبد الرحمن جمال صبح، إلى مثواهما الأخير في مدينة نابلس، بعد ان ارتقيا جراء اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال .

وانطلق موكب الشهيدين من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، باتجاه مثواهما الأخير في مقابر المدينة.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة، قد اقتحمت حي الياسمينة بالبلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل "الإنيرجا"، ما أدى الى استشهاد الشابين العزيزي وصبح، واصابة 10 مواطنين بالرصاص الحي أحدهم بحالة حرجة.