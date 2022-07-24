أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 24/7/2022 أول ارتفاع عالمي منذ 6 أسابيع

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر مع عطلة البورصات الأسبوعية للبورصات العالمية وإجازة البنوك واستقرار سعر الدولار في مصر.

وشهد سعر الذهب عالميًا هذا الأسبوع أول ارتفاع عالمي منذ 6 شهور، كما شهد يوم الخميس الماضي أقل انخفاض في أسعار الذهب منذ أكثر من عام.

أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 24 يوليو 2022.. والتوقعات غدًا

واستقر سعر الذهب اليوم في مصر عند ذات الأسعار السائدة مساء أمس، ويُتوقع أن تستقر الأسعار طوال اليوم وغدًا إلا لو حدث تغير في أسعار الدولار خلال تعاملات الأحد في البنوك.

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 1128 جنيهًا.

ويعتبر عيار 24 هو النوع الأكثر انتشارًا في دول الخليج العربي.

ويُتوقع أن يستمر نفس سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم وأن تتراوح التغيرات في السعر في مدي 3 جنيهات ليتراوح السعر بين 1125 و1131 جنيهًا.

وتسري نفس التوقعات لسعر الذهب عيار 24 غدًا مالم يحدث تغير في أسعار الدولار غدًا مع بدء عمل البنوك بعد انتهاء عطلة البنوك الأسبوعية.

وكان سعر الذهب عيار 24 مساء الجمعة آخر أيام عمل البورصات العالمية قبل العطلة الأسبوعية بلغ 1128 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم 987 جنيها.

ويعتبر عيار 21 أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

ويُتوقع أن يستمر نفس سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم وأن تتراوح التغيرات في السعر في مدي 3 جنيهات ليتراوح السعر بين 984 و990 جنيهًا.

وتسري نفس التوقعات لسعر الذهب عيار 21 غدًا الأحد مالم يحدث تغير في أسعار الدولار غدًا مع بدء عمل البنوك بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 مساء الجمعة آخر أيام عمل البورصات العالمية قبل العطلة الأسبوعية 987 جنيهًا.