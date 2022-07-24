ماذا قال سلامة معروف بشأن دفعة رواتب الموظفين بغزة الشهر الجاري ؟

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف اليوم الأحد 24/7/2022 : "إنه لا يوجد قرار واضح فيما يخص طبيعة التعامل مع دفعة الراتب والحكومة تجتهد لاتخاذ القرار الأنسب والأقل ضرراً وتأثيراً على الموظفين".

وبين خلال تصريحات لصوت الأقصى أن الحكومة مع بداية أزمة الغلاء العالمي اضطرت كنتيجة طبيعية لتحمل فروق السعر على المحروقات وعدم تحميلها على المواطن ، موضحاً أن هناك إجراءات قامت بها وزارة المالية للحد من قيمة النفقات كمحاولة للخروج من الأزمة الطارئة، ونأمل ألا تطول هذه الأزمة ونتعافى سريعا من تبعاتها.

وتابع :متوقع مع بداية الشهر القادم أن تشهد أسعار المحروقات انخفاضاً والذي سينعكس على قدرة سلطة الطاقة بالتدخل والتعامل وفق الاتفاق السابق لضبط أسعار كهرباء المولدات بالحد المقبول للمواطن.