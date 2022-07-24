عواد : نتائج الثانوية العامة لن تكون خلال الـ 3 أيام القادمة

نفى محمد عواد مدير عام القياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم برام الله اليوم الأحد 24/7/2022: أن يكون إعلان نتائج الثانوية العامة هو يوم الخميس القادم ، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن موعد النتائج غداً الاثنين .

وقال عواد خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، أن سبب تأخير عدم الإعلان يعود إلى عدم استكمال التصحيح في مركز تصحيح نابلس نتيجة الأحداث الدائرة والتي أدت إلى ارتقاء شهيدين .

وبين أن الإعلان عن نتائج الثانوية لن يكون خلال الـ3 أيام القادمة .

وكانت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده أن إعلان نتائج الثانوية العامة سيكون يوم الخميس القادم ، وخاصة أن الوزارة حددت اليوم موعداً للإعلان عن موعد النتائج .