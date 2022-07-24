الجهاد الإسلامي تنعى شهيدَي نابلس وتؤكد على استمرار جذوة المقاومة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 24/7/2022، إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيدَي نابلس بالضفة المحتلة المقاومَين محمد بشار عزيزي (25 عاماً)، وعبد الرحمن جمال صبح (28 عاماً) اللذين ارتقيا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة فجراً.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي شهداء نابلس الأبطال الذين خاضوا معركة مشرفة وبطولية وأثخنوا في جنود الاحتلال، مؤكدةً أن جذوة المقاومة ستبقى مستمرة تزلزل أمن الاحتلال وتتصدى لقواته الإرهابية بكل قوة وعنفوان.

وأشادت الحركة، ببسالة كتيبة نابلس، وكل المقاومين الأبطال في جبل النار، الذين جسدوا كل معاني البطولة وامتداد الكتائب المقاتلة في مدن الضفة لتشكل كابوساً مرعباً لجنود الاحتلال، ونعتبر أن شعبنا المعطاء سيحفظ هذه الدماء، ويكمل مسيرتهم حتى النصر والتحرير.

ودعت، جماهير شعبنا البطل للالتفاف حول المقاومين الذين يدافعون بكل ما أوتوا من قوة عن أرضنا وكرامتنا، وتوفير كل سبل الدعم والحماية ومقومات الصمود في وجه الاحتلال من أجل القيام بواجبهم الجهادي الأصيل.

وتقدمت بخالص التعزية والمباركة من عوائل الشهداء الأبطال، سائلةً الله أن يجعل دمهم المبارك، ذخراً ونصراً لشعبنا الصابر حتى التحرير الكامل لأرضنا.