بالفيديو برشلونة يتغلب على ريال مدريد ودياً

تغلب فريق برشلونة على نظيره ريال مدريد بنتيجة (1-0) فجر اليوم الاحد 24 يوليو 2022 في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية في لقاء ودي استعداد للموسم الكروي الجديد.

وفي التفاصيل، سيطر فريق برشلونة على مجريات الأمور طوال أحداث اللقاء تقريباً، وسط محاولات بخجل من قبل نجوم ريال مدريد.

الشوط الأول من المباراة شهدت أفضلية من جانب برشلونة حيث السيطرة والاستحواذ على الكرة، قبل أن يسدد ليفاندوفسكي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن كورتوا أبعدها في الدقيقة 10

ورد ريال مدريد عن طريق فالفيردي الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت في القائم، وبعدها أهدر فاتي فرصة هدف محقق بتسديدة أمام المرمى لكنها بجوار القائم.

وفي الدقيقة 27 سجل رافينيا هدف التقدم لبرشلونة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وبعدها سدد ليفاندوفسكي كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها ميليتاو بصعوبة.

وشارك البولندي روبرت ليفاندوفسكي صفقة برشلونة الجديدة في تشكيلة البرسا الأساسية للمرة الأولى قادماً من بايرن ميونخ.

وفي الشوط الثاني، سدد رافينيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها بجوار القائم، وبعدها أهدر أسينسيو فرصة هدف التعادل على غير المألوف جداً في الدقيقة 59

وفي الدقيقة 72 أهدر كيسي فرصة سانحة للتسجيل بتسديدة تصدى لها كورتوا، وبعدها أنقذ كورتوا مرماه من فرصتين خطيرتين من أمام ديمبيلي، ثم سدد ديست كرة قوية أبعدها كورتوا، لينتهي اللقاء 1-0