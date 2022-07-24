مهجة القدس: تحديد نهاية الشهر للنظر في الاستئناف المقدم للأسير عواودة

أعلنت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى اليوم الأحد 24/7/2022، عن تحديد محكمة الاحتلال العسكرية جلسة للنظر في الاستئناف المقدم للأسير خليل عواودة.

وأوضحت مهجة القدس، أن محكمة الاحتلال حددت جلسة لتاريخ 31/07/2022م للنظر في الاستئناف المقدم على قرار محكمة عوفر الاحتلالية بتثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد خليل عواودة.

واستأنف المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا/الخليل إضرابه عن الطعام في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت مسبق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا على وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.