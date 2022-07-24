المرور بغزة: وفاة وإصابتان بـ 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم الأحد 24 يوليو 2022، أن 9 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إدارة المرور والنجدة، أن الحوادث التسعة أسفرت عن وفاة واحدة وإصابتين بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 10 مركبات ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت ظهر أمس السبت، عن وفاة الطفل (يحيى محمد أبو غزال -9 سنوات) جراء دهسه من قبل مركبة من نوع "جرار" بقيادة السائق (ن، ص) 20 عاماً بالقرب من مفترق الصناعية، حيث تم نقله للمستشفى الإندونيسي جثة هامدة.