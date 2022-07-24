تعرف على صواريخ "ماتادور" و"لاو" التي استخدمها الاحتلال في معركة نابلس

أطلق الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد 24/7/2022 ، صاروخين من نوع "لاو" و"ماتادور" على المباني وسط اشتباكات عنيفة مما أدى لاستشهاد الشابين محمد عزيزي وعبود صبح من البلدة القديمة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وللتعرف أكثر على الصاروخين فما هما :

صاروخ "ماتادور"

صاروخ "ماتادور" هو صاروخ محمول كتفا متعدد المهام يمكن استخدامه ضد الدبابات والمدرعات ويستخدم أيضا لاختراق الحواجز والتحصينات، ويعد من بين أفضل صواريخ الكتف المضادة للدبابات في الحروب البرية.



ومواصفات الصاروخ الذي يصل مداه المؤثر إلى نحو 500 متر، وسرعة انطلاقه القصوى 250 مترا في الثانية، وتعد قذائفه من أقوى القذائف فتكا بأهدافها.

ويصل وزن قاذف الصاروخ فارغا إلى 8.9 كغم، وقطر الصاروخ 90 مم، وطوله 100 سم.

صواريخ "لاو"





وتعد صواريخ سلاح قتال رئيسي مضاد للدروع، وهي نظام بريطاني- سويدي مشترك للصواريخ المضادة للدبابات قصيرة المدى، وتعمل أيضاً على نظام "أطلق وانسَ.

وصُممت صواريخ LAW للاستخدام من قِبل المشاة، حيث تطلق من الكتف ويُمكن التخلص منه بعد الإطلاق.