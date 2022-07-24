لجان المقاومة تنعي شهيدي نابلس وتدعو لإشعال الأرض تحت أقدام المحتلين

نعت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الأحد 24/7/2022، شهيدي فلسطين ونابلس " الشهيد "محمد بشار عزيزي والشهيد عبد الرحمن جمال صبح الذين ارتقيا خلال التصدي البطولي للقوات الخاصة الصهيونية في نابلس جبل النار بالضفة المحتلة.

وباركت لجان المقاومة السواعد المقاومة في الضفة الفلسطينية الثائرة التي تصدت بكل بطولة وفداء للقوات الصهيونية الخاصة التي اقتحمت مدينة نابلس جبل النار والثورة والفداء .

وأكدت لجان المقاومة، أن دماء شهيدي نابلس "محمد العزيزي وعبدالرحمن صبح "لن تذهب سدى وستبقى منارة على طريق تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك .

ودعت لجان المقاومة، أبطال شعبنا وثواره ومقاوميه إلى إشعال الأرض براكين غضب وثورة تحت أقدام المحتلين الصهاينة الغزاة حتى تطهير كل شبر من ارض فلسطين من دنس الصهاينة الفاشيين .