بالفيديو : طريقة الاحتلال لدخول نابلس خطة خادعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:55 ص
24 يوليو 2022
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أظهر فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة في نابلس اليوم الأحد 24/7/2022 ، كيفية دخول قوات الاحتلال لمدينة نابلس واستقلالهم شاحنة كبيرة ، دون أن تظهر أنها لقوات الاحتلال حتى تتمكن من الدخول لعمق المدينة .

القوات التي ترجلت تسللت في أعداد كبيرة لتنفيذ مهمتها في اعتقال واغتيال عدد من المطلوبين .

واستشهد فجر اليوم الأحد الشابين محمد عزيزي وعبود صبح خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وبحسب مصادر وزارة الصحة فقد أعلن عن استشهاد كل من عزيزي 25 عاما بعد إصابته بالصدر، والشاب عبد الرحمن جمال صبح 28 عاما بعد إصابته بالرأس، وإصابة 6 شبان أخرى بينهم إصابتان خطيرة بالرأس والظهر نتيجة اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة من المدينة.

 

 

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