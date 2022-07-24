وسط قلق وترقب: التعليم يعلن اليوم موعد نتائج الثانوية العامة

من المقرر، أن تعلن وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد 24/7/2022، موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين.

وأفاد صادق الخضور المتحدث باسم الوزارة في تصريح صحفي بأن "التربية والتعليم" ستعلن اليوم موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022؛ لتجاوز حالة الإرباك والإشاعات، وليتسنى للطلبة وذويهم الاستعداد لهذا اليوم.

وأشار إلى أن إعلان النتائج سيكون من خلال موقع الوزارة بإدخال رقم الجلوس للحصول على المعدل وكشف العلامات، أو عبر الاشتراك بخدمة الرسائل القصيرة (SMS) المجانية التي توفرها شركتي "جوال" و"أوريدو".