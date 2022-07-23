سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 24-7-2022، يبحث الكثير من المتابعين وبشكل مستمر عن اسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم فئة كبيرة من السوريين، وخاصة من التجار والمستثمرين، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقال بعنوان: سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 24-7-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية.

استقرار سعر الدولار في سوريا

واصل سعر الدولار استقراره في سوريا مقابل الليرة خلال تعاملات، اليوم الأحد 24-7-2022 بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4010 ليرات للشراء، و4045 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4084 ليرة للشراء، و4125 ليرة للبيع، مقابل نفس السعر في ختام تداولات أمس.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليظل عند مستوى 4786 ليرة للشراء، و4838 ليرة للبيع وهو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس .

استقرار سعر الدولار في سوريا

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1065 ليرة للشراء، و1078 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 1089 ليرة للشراء، و1101 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا مقابل الليرة لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 13031 ليرة للشراء، و13169 ليرة للبيع.