أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 24 يوليو 2022، تراجعت أسعار الذهب اليوم في الجزائر خلال تعاملات اليوم السبت، مع بدء العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم في الجزائر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر نحو 8112 دينارا (55.57 دولار)، خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولات بالأسواق) نحو 7098 دينارا (48.63 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر خلال تداولات الأحد نحو 6084 دينارا ما يعادل (41.68 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4732 دينارا (32.42 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4056 دينارا (27.79 دولار)، وفقا لمنصة gold-price-today المختصة في أسعار الذهب.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الجزائر

ويتداول سعر أوقية الذهب اليوم بنحو 252.273 ألف دينار (1728 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 56.783 ألف دينار (389.02 دولار).

عالميا ارتفعت أسعار الذهب عند نهاية تعاملات الأسبوع ليصل لأعلى مستوى منذ 13 يوليو/تموز الجاري، كما سجلت أول مكسب أسبوعية في غضون شهر ونصف.