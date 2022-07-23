5 خطوات بعد شراء تذاكر كأس العالم 2022

يترقب عشاق كرة القدم، انطلاق بطولة كأس العالم 2022، التي تقام في قطر نهاية العام الحالي.

ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر بطولة كأس العالم بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الحالي، في منتصف الموسم الكروي المقبل 2022-2023.

بحسب ما ذكره حسن الكواري، المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال لكأس العالم 2022، فقد تم بيع ما يقرب من 1.8 مليون تذكرة لمباريات المونديال المرتقب، علما بأن شهر يوليو/تموز الحالي سيشهد انطلاق المرحلة الثالثة من مبيعات التذاكر.

موقع "my holidays" المتخصص في التقارير والرحلات، نشر تقريرا لمساعدة المشجعين الراغبين في السفر إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم 2022، وذلك عبر 5 خطوات أساسية.

خطط لميزانيتك

ربما يكون التخطيط للميزانية أحد أهم الأشياء قبل القيام بأي رحلة، حتى لا يضطر المسافر لإنفاق أموال أكثر مما ينبغي.

يجب ألا تتخطى ميزانية المسافر مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي، بما في ذلك جميع تكاليف السفر والإقامة والوجبات، علما بأن الأمر يختلف من بلد إلى آخر.

جدير بالذكر أن الإقامة في قطر عادة تكون باهظة الثمن، وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار لتجنب النفقات غير الضرورية، حسب المصدر.

حدد أولوياتك

تحديد الأولويات يأتي مباشر بعد التخطيط للرحلة، ونظرا لأن البطولة تستغرق شهرا تقريبا يشهد إقامة 64 مباراة كاملة، فيتعين على الزوار اختيار المباريات التي يجب عليهم مشاهدتها.

وبسبب صغر مساحة دولة قطر، وقصر المسافة بين الملاعب الـ8 المستضيفة لمباريات المونديال، سيكون من السهل على المشجعين التنقل بين المباريات المختارة.

وبإمكان المشجعين حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد خلال دور المجموعات، وذلك وفقا لقواعد توافق المباريات، كما يحق لذوي الإعاقة، ومحدودي القدرة على الحركة الحصول على تذاكر مخصصة لهم.

وثائق السفر

بعد الحصول على التذاكر الرسمية لمباريات كأس العالم 2022، يصل المشجع إلى خطوة الحصول على وثائق السفر الضرورية.

عادة يتم التنازل عن رسوم التأشيرة للبلد الذي يستضيف كأس العالم، حيث يكفي شراء التذكرة من أجل الحصول على التأشيرة.

السفر إلى قطر

توجد العديد من الرحلات الجوية الرخيصة المتاحة إلى قطر من مختلف أنحاء العالم، لكن هذا لا يمنع الزوار من الاطلاع الدائم على أفضل العروض والخيارات المتاحة.

جدير بالذكر أن مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية تعاونا لجلب 1300 رحلة طيران إلى البلاد في اليوم الواحد على مدار الشهر بأكمله.

الإقامة في قطر

الخطوة الأخيرة في التخطيط لرحلة المونديال هي العثور على مكان للإقامة، وهنا ليست الميزانية وحدها العامل المهم، بل أيضا توفر غرف فندقية كافية.

بحسب ما ذكرته عدة تقارير صحفية في وقت سابق، فمن المقرر أن يتم العمل على زيادة عدد الغرف الفندقية لاستقبال الزوار من مختلف البلدان، بجانب إيجاد حلول غير تقليدية مثل تخصيص أماكن للإقامة في سفن الرحلات البحرية، والخيام الفاخرة في الصحراء.

تذاكر كأس العالم

يقتصر بيع تذاكر كأس العالم 2022 على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيتمكن الزوار من الحجز على 3 مراحل.

وبمجرد اختيار المشجع تذاكره ودفع قيمتها عبر زيارة الموقع الإلكتروني سيتأكد حصوله عليها.

ويتعيّن على حاملي التذاكر من خارج قطر المبادرة بحجز أماكن إقامتهم، كما يجب عليهم تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة "هيّا" الإلزامية.

وتتيح بطاقة "هيّا" لحاملي التذاكر الدخول إلى الاستاد، كما تُعد تصريح دخول إلى قطر للمشجعين القادمين من خارج الدولة، وتقدم لجميع المشجعين العديد من المزايا من بينها استخدام وسائل النقل العام بالمجان في أيام المباريات.

وبإمكان المشجعين تقديم طلبات الحصول على بطاقة "هيّا"، وحجز أماكن الإقامة عبر زيارة الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط، أو تحميل تطبيق "هيّا إلى قطر"، المتوفر على متجري "أبل" و"أندرويد".

وتتاح أمام مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة عبر المنصة الرسمية، وتشمل الشقق والفيلات والفنادق العائمة وقرى المشجعين والفنادق، وبأسعار تبدأ من 80 دولارا.

وتتوفر تذاكر المباراة الواحدة لفئات الأسعار الـ4، علما بأن تذاكر الفئة الرابعة مخصصة حصريا للمقيمين في قطر، ويستطيع المشجع شراء 6 تذاكر على الأكثر لكل مباراة، و60 تذكرة كحد أقصى لجميع مباريات البطولة.