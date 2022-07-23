أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 24-7- 2022، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في الاردن، وهي تهم آلاف المتابعين حيث يبحثون عنها عبر محركات البحث العالمية بشكل كبير، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محرك جوجل الشهير، قررنا في "وكالة فلسطين ليوم الاخبارية"، كتابة مقال بعنوان: أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 24-7- 2022، ولمعرفة الاسعار تابع المقال للنهاية، ونرجو أن ينال على اعجابكم.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في الأردن

ارتفعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الاحد 24-7-2022، لكافة العيارات،فيما تشهد الأسواق إقبالا ضعيفا.

سعر الذهب اليوم في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 في الأردن اليوم الاحد 39.40 دينار (55.57 دولار)، بحسب منصة "jordan.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 34.48 دينار (48.63 دولار)؛ بينما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن إلى 29.55 دينار (41.68 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 22.99 دينار (32.42 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 19.70 دينارا (27.79 دولارا)

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن في تعاملات الأسواق المحلية اليوم الاحد 1225 دينارا (1728 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 275.83 دينار (389.02 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الرغم من أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وارتفاع الدولار حدت من المكاسب.