صعود أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 24-7- 2022، ويبحث الكثير من المتابعين العرب في هذه الايام عن أسعار الذهب في الكويت، وهو من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من المتابعين، من التجار والمقبلين على الزواج وغيرهم الكثير، وبعد الزيادة الملحوظة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقالة بعنوان: صعود أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 24-7- 2022، ولمعرفة الاسعار نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

صعود أسعار الذهب في الكويت

ارتفعت أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات، اليوم الاحد 24-7-2022، مع بدء العطلة الأسبوعية في أسواق الذهب العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

سعر جرام الذهب عيار 24

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، اليوم إلى نحو 17.08 دينار (55.57 دولار)، مقابل 17.05 دينار أمس.

سعر الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 14.95 دينار (48.63 دولار)، مقابل 14.92 دينار أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الكويت، إلى 12.81 دينار (41.68 دولار)، مقابل 12.79 دينار أمس.

صعود أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 24-7- 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الكويت، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 9.97 دينار (32.42 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 8.54 دينار (27.79 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الكويت

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الكويت نحو 531.29 دينار (1728 دولارا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الكويت (8 جرامات من عيار 21) نحو 119.59 دينار (389.02 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، عند نهاية تعاملات، أمس، ليصل لأعلى مستوى منذ 13 يوليو/تموز الجاري، كما سجلت أول مكسب أسبوعية في غضون شهر ونصف.