خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 في مصر، تصدر خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 في مصر محركات البحث في مصر خلال الساعات القادمة، حيث تحرص الحكومة المصرية على تقديم عدة خدمات رقميا لتسهيل حصول المواطنين عليها، ومن أهمها الاستعلام عن مخالفات المرور 2022.

و يوضح لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية في هذه المقالة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر 2022، حيث يعتبر الاستعلام عن خدمات المرور، هي الخطوة الأولى والرئيسية بالنسبة للمقبلين على تجديد رخص سياراتهم.

ويسهل تقديم تلك الخدمة إلكترونيا على المواطنين في مصر التعرف على قيمة المخالفات والاستعداد بالمبلغ المطلوب، وحتى تسديدها والحصول على "شهادة المخالفات".

ويقدم الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية أيضا العديد من الخدمات التي تشمل الاستعلام عن مخالفات المرور ومخالفات رخص القيادة بأنواعها وكذلك الاطلاع على المخالفات المسجلة على المواقع، كما يمكن سداد قيمة المخالفات المرورية أونلاين.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

يتبع المواطنين المصريين الراغبين في الحصول على خدمات المرور عدد من الخطوات كالتالي :

الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية ( اضغط هنا )

الدخول على موقع نيابات المرور( اضغط هنا )

اختيار خدمات نيابات المرور

اختيار كلمة الاستعلامات

اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات

إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة

اختيار الأرقام فقط في حالة اللوحات الرقمية فقط، أو الأرقام والأحرف

تظهر بيانات رخصة المركبة ، وإجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها

يتم طلب استخراج شهادة وفاء الغرامات، عقب الاستعلام عن قيمة المخالفة

تظهر على الشاشة رسالة بها الشروط التي يجب الموافقة عليها لإتمام عملية تسجيل الغرامات

تظهر شاشة يمكنك من خلالها سداد الغرامات المالية، بعد ملء البيانات.

والبيانات المطلوبة هي " الاسم الرباعي، والعنوان، و إدارة المرور، ورقم المركبة".

وفي حالة عدم وجود مخالفات يمكن طبع شهادة تفيد بعدم وجود مخالفات.



