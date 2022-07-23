راصد جوي يتحدث عن تفاصيل المرتفع الجوي الذي يضرب البلاد خلال الايام القادمة

حذر الراصد الجوي يوسف أبو أسعد من أن البلاد ستتعرض خلال الأيام القادمة لموجة حارة، و ذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، حيث ترتفع فيها درجة الحرارة 5 درجات عن معدلها الطبيعي.

و أوضح أبو أسعد في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بأن تأثير موجة الحر ستبدأ من يوم الثلاثاء و تستمر نحو أسبوع تقريباً، مشيراً الى أن التوقعات تشير الى ارتفاع درجات الحرارة نحو ٥/٦ درجات عن معدلها الطبيعي، بالإضافة الى ارتفاع نسبة الرطوبة.

و حذر الراصد أبو أسعد المواطنين من الخروج في هذه الفترة لتجنب خطر التعرض لأشعة الشمس وقت الذروة، كما ونصح بشرب المزيد من السوائل و بالأخص المياه.

كما حذر من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، مطالباً المواطنين باتباع النصائح و الإرشادات الصادرة عن جهاز الدفاع المدني للحفاظ على الممتلكات، و أيضا أخد الإرشادات الصادرة عن وزارة الزراعة و خاصة المزارعين للحفاظ ع مزارعهم في هذه الموجة من خلال الري المساعد.

و بين أبو أسعد أن هناك طرق إرشادية من وزارة الزراعة يجب أخذها على محمل الجد.

أما عن حالة الطقس يوم غدٍ الأحد، فتبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 5 درجات مئوية على الأقل، وتكون الأجواء حارة الى حارة جداً خاصة في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم الاثنين فيكون الجو حاراً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث يسود جو حار نهاراً في كافة المناطق، ونكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي ستة درجات مئوية. ومن المتوقع أن تصل الحرارة في المناطق الغورية الشمالية ومناطق البحر الميت الى منتصف الأربعينات مئوية. ومع المساء يسود جو لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و يوم الثلاثاء القادم يبقى الجو حاراً، و لن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء حارة الى شديدة الحرارة في ساعات النهار وبين الحادية عشرة والرابعة والنصف عصراً . وتصل الحرارة الى منتصف الاربعينيات مساءاً في المناطق الغورية . ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً في المناطق الجبلية وغير مريح في ساعات المناطق السهلية والساحلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية .

و يشتد الجو حرارة يوم الأربعاء القادم، حيث تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحرارة الى شديدة الحرارة و ترتفع الحرارة بشكل إضافي وتبقى أعلى من معدلاتها السنوية بستة درجات مئوية على الأقل، ويسود جو حار جداً مع حرارة تصل الى منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية. و يُنصح وبشدة بعدم التعرض لأشعة الشمس بين الحادية عشرة والرابعة والنصف عصراً . مساءاً تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفاً.

و يكون الجو الخميس حار جداً، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصل الى أعلى من المعدلات السنوية بنحو السبعة درجات مئوية، ويسود في وقت الظهيرة جو شديد الحرارة في كافة المناطق وبشكل اقل في المناطق الجبلية، ومع المساء يتعدل الطقس وتنخفض الحرارة بشكل واضح خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. بينما يبقى الجو حارأً نسبياً ومزعجاً مع نسب رطوبة مرتفعة . الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.