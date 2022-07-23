تقرير راصد جوي يتحدث عن تفاصيل المرتفع الجوي الذي يضرب البلاد خلال الأيام القادمة

حذر الراصد الجوي يوسف أبو أسعد من أن البلاد ستتعرض خلال الأيام القادمة لموجة حارة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، حيث ترتفع فيها درجة الحرارة 5 درجات عن معدلها الطبيعي.

وأوضح أبو أسعد في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بأن تأثير موجة الحر ستبدأ من يوم الثلاثاء وتستمر نحو أسبوع تقريباً، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة نحو ٥/٦ درجات عن معدلها الطبيعي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة.

وحذر الراصد أبو أسعد المواطنين من الخروج في هذه الفترة لتجنب خطر التعرض لأشعة الشمس وقت الذروة، كما ونصح بشرب المزيد من السوائل و على وجه الخصوص المياه.

كما حذر من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، مطالباً المواطنين باتباع النصائح والإرشادات الصادرة عن جهاز الدفاع المدني للحفاظ على الممتلكات، وأيضا أخد الإرشادات الصادرة عن وزارة الزراعة وخاصة المزارعين للحفاظ ع مزارعهم في هذه الموجة من خلال الري المساعد.

وبين أبو أسعد أن هناك طرقاً إرشادية من وزارة الزراعة يجب أخذها على محمل الجد.

أما عن حالة الطقس يوم غدٍ الأحد، فتبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 5 درجات مئوية على الأقل، وتكون الأجواء حارة إلى حارة جداً خاصة في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

أما يوم الاثنين فيكون الجو حاراً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث يسود جو حار نهاراً في كافة المناطق، ونكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي ست درجات مئوية. ومن المتوقع أن تصل الحرارة في المناطق الغورية الشمالية ومناطق البحر الميت إلى منتصف الأربعينات مئوية. ومع المساء يسود جو لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

ويشتد الجو حرارة يوم الأربعاء القادم، حيث تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحرارة إلى شديدة الحرارة وترتفع الحرارة بشكل إضافي وتبقى أعلى من معدلاتها السنوية بست درجات مئوية على الأقل، ويسود جو حار جداً مع حرارة تصل إلى منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية. ويُنصح وبشدة بعدم التعرض لأشعة الشمس بين الحادية عشرة والرابعة والنصف عصراً . مساءً تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفاً.

ويكون الجو الخميس حار جداً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصل إلى أعلى من المعدلات السنوية بنحو سبع درجات مئوية، ويسود في وقت الظهيرة جو شديد الحرارة في كافة المناطق وبشكل أقل في المناطق الجبلية، ومع المساء يتعدل الطقس وتنخفض الحرارة بشبصورة جليةاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. بينما يبقى الجو حارا نسبياً ومزعجاً مع نسب رطوبة مرتفعة . الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.