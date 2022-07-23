تعطّل القطارات بين شمال ووسط كيان الاحتلال غداً.. فما السبب؟

تتعطّل حركة القطارات بين منطقتي "تل أبيب" وسط الكيان وشماله، بدءًا من صباح يوم غد الأحد حتى مساء السبت المُقبل.

وأفادت مصادر في ما يسمى بـ "إدارة قطار إسرائيل"، بأن السبب في ذلك، هو الشروع في أعمال صيانة واستكمال في خطوط سكك الحديد.

وقالت "إدارة قطار إسرائيل" :"إن القطارات التي ستكون في الخدمة خلال الـ7 أيام، هي المسافرة من شمالي البلاد حتى محطة "بنيمينا"، وتلك المسافرة من جنوبي البلاد حتى محطة "نتانيا".

ويُشار إلى أن سبب تعليق حركة القطارات الأساسي هو العمل على مرحلة أخرى من مشروع الخط الشرقي، الذي سيمتد موازيا لخط السكة الحديدية الساحلي، وذلك سيضيف محطات جديدة بما في ذلك؛ أوّل محطتين في بلدتين عربيتين (الطيبة والطيرة).

وبدورها، قالت إدارة المشروع، :"إن النتائج في المستقبل القريب ستقلّل من الضغط على السكك الحديدية الساحلية وستسمح باتصال أفضل بخطوط السكك الحديدية ذات المقاييس العريضة المستقبلية في مركز البلاد بالإضافة إلى السماح بنقل البضائع بعيدًا عن الطرق المركزية المزدحمة".

وأضافت "إدارة القطار" :"سيكون البديل الرئيسي للمسافرين من حيفا المحتلة إلى "تل أبيب" هو خط الحافلة 980 من المحطة المركزية في حيفا إلى محطة "تل أبيب "، وكذلك الخط 901 من محطة منطقة "حوف هكرمل" إلى محطة "تل أبيب" المركزية.