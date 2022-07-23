نقابة المحامين تعلن الإضراب غداً الأحد في كافة المحاكم

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، عن تعليق العمل يوم غدٍ الأحد، في كافة المحاكم وبمختلف أنواعها في الضفة الغربية المحتلة، وذلك رفضًا للقرارات بقانون الإجرائية وقانون التنفيذ.

كما قررت النقابة، أيضًا تنظيم اعتصام أمام مجلس الوزراء، يوم الإثنين المقبل، ما بين 11:00 صباحًا و13:00 ظهرا.

ويُشار إلى أنه تتواصل الفعاليات الاحتجاجية للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد فشل الحوار مع الحكومة الفلسطينية، بحسب ما أعلن مجلس نقابة المحامين، محملا المسؤولية التاريخية والوطنية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة عما ستؤول إليها الأمور نتيجة فشل جلسة الحوار.

وقال مجلس نقابة المحامين، في بيان له :"أنه قرر المضي والمواصلة بنضاله المشروع وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المعلن عنها، والمتمثلة في رفض إنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية".

وأضاف مجلس النقابة :"تتواصل الفعاليات الاحتجاجية للأسبوع الثاني، بعد فشل جلسة الحوار للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، إثر رفض وقف القوانين الثلاثة إلى حين مناقشتها".

وبدوره، قال أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي :"إن فشل جلسة الحوار، الأحد الماضي، جاء نتيجة عدم الاستجابة لنقابة المحامين بوقف تلك القرارات ذات الأثر الخطير حين نفاذها، ما سيخلق كارثة واختناقا قضائيا".