نقابة الموظفين بغزة: نرفض مناقشة اي اقتراح بخفض نسبة الرواتب

أعربت نقابة الموظفين في قطاع غزة عن استغرابها من اللغط السائد على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات الرسمية حول خفض نسبة الدفعة الشهرية من الراتب.

و ثمنت النقابة موقف الاستاذ عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي الذي يصر في كل لقاء مع النقابة على عدم خفض نسبة الدفعة الشهرية، بل يعد بتحسين النسبة حال تحسن الإيرادات.

و أعلنت نقابة الموظفين رفضها القاطع لمجرد مناقشة اي اقتراح بخفض نسبة الراتب، وتصر على تحسينها مستلهمة ذلك من اللقاءات الإيجابية التي جمعت النقابة بالأستاذ عصام الدعليس.

كما أكدت النقابة على تواصلها مع كافة الجهات من أجل تأكيد موقفها الرافض لخفض النسبة، والإصرار على تحسين النسبة، وسوف تضعكم النقابة بالتفاصيل أولاً بأول.

عوني الباشا وكيل وزارة المالية بحكومة غزة 23/7/2022 ، ان حكومة غزة تعاني من أزمة مالية ، وان هناك ديون للبنوك وتحاول الحكومة تجاوز الازمة .

وبين الباشا خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، ولا يمكن الحديث عن عدم وجود رواتب للشهر القادم ولكن ما يتم الحديث عنه قد يكون بشأن نسبة الرواتب ، نتيجة لإنخفاض الايرادات .

وبين الباشا، ان سبب الأزمة المالية التي تعاني الحكومة بسبب تحمل الحكومة لعدد من الارتفاعات على الأسعار في عدد من السلع وخاصة الوقود التي تكلفت الحكومة بتحملها دون أن تحمل المواطن أي زيادات ، مما أدى لتراكم الازمة المالية .

وكانت وزارة المالية في قطاع غزة أعلنت موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر يونيو في الرابع من يوليو بنسبة 60% وبحد ادنى 1800 شيقل.

وأشارت الوزارة إلى أنها اضطرت للاستدانة من البنوك المحلية من أجل الوفاء بصرف الراتب بموعده المحدد, في ظل الظروف الصعبة الحالية.