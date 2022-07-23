فواكه وخضروات وأطعمة يجب تناوله في فصل الصيف..!، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن فواكه وخضروات وأطعمة يجب تناولها خلال ايام الصيف الحالية، والتي يشعر كل منا باحتياجه للاكلات مفضلة فى فصل الصيف، الشعور بالترتيب والبعد عن الأطعمة الدينة التي تجعل الجسم يشعر بالحرارة أكثر، لذلك ينصح الخبراء بالابتعاد عن الأكلات الدسمة في فصل الصيف والاعتماد على الأكلات الخفيفة الخالية من الدهون، والتي لا تتسبب في الخمول والتخمة خصوصا مع ازدياد درجات الحرارة، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم فواكه وخضروات وأطعمة يجب تناوله في فصل الصيف..!..

فواكه وخضروات وأطعمة يجب تناوله في فصل الصيف..!

البطيخ

يعد البطيخ من الفواكه المليئة بالماء فهو يحتوي على حوالي 92 بالمائة.

البرتقال

عندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي تحتوي على الماء ، فإن البرتقال يحتل المرتبة الأولى في القائمة بنسبة 87 في المائة فهو غنى بفيتامين ج الذى يعزز جهاز المناعة.

التفاح

تفاحة في اليوم قد لا تبقي الطبيب بعيدًا ، لكنها بالتأكيد تبقيك رطبًا! في الواقع ، يحتوي التفاح على 80٪ من الماء.

بغض النظر عن نوع التفاح الذي تحب تناوله ، فقد ثبت أن تناول التفاح يساعدك على إنقاص الوزن أيضًا.

يحتوي التفاح على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لك ، مثل الألياف ، والتي تعزز نمو البكتيريا الصحية في أمعائك.

الزبادي

يحتوى الزبادى على 85 في المائة من الماء فهو أحد أفضل الطرق لبدء اليوم وتعزيز رطوبة الجسم وصحة الامعاء معائك فلماذا لا تحاول صنع الزبادي الخاص بك في المنزل.

كرفس

فواكه وخضروات غنية بالماء في فصل الصيف

الموز

ربما تعلم بالفعل أن الموز له العديد من الفوائد ، ولكن ماذا عن محتواه المائي؟ تحتوي هذه الفاكهة على 75 في المائة من الماء ، مما يعني أنه من المحتمل أن تتناول المزيد منها.

الخيار

ملى بالماء بنسبة 95 بالمائة تأكد من إضافة البعض إلى سلطات الخس وصواني الخضاروجربي ترطيب بشرتك بقناع الخيار المنعش للوجه أيضًا.

الفراولة

نظرًا لاحتوائها على نسبة 91 في المائة من الماء ، يجب ألا تغفل أبدًا عن الفوائد الصحية للفراولة البسيطة .

فواكه وخضروات للتغلب على حرارة فصل الصيف

كشفت دراسة حديثة، أن هناك بعض الفواكه والخضروات التي تساعدك على الحفاظ على رطوبة الجسم طوال اليوم، وهي فعالة مثل شرب كوبا من الماء، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. البطيخ

البطيخ ذو كفاءة عالية في تلبية احتياجات الجسم من الترطيب، حيث يتكون من 92 في المائة من الماء ويحتوي على عناصر مغذية مثل الفيتامينات والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، كما يساعد البطيخ في الترطيب، فهو يحتوي على عناصر غذائية ومركبات نباتية مفيدة، ويحتوي على مركبات تمنع الإصابة بالسرطان، ويحسن صحة القلب، ويقلل من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، ويمنع التنكس البقعي، ويساعد في تخفيف آلام العضلات.

2. الخيار

الخيار أفضل من البطيخ لأنه يحتوي على 96.7٪ من محتوى الماء. كما أنها غنية بفيتامين K والحديد وفيتامين B6، كما يحتوي الخيار على نسبة عالية من العناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية ولكنه غني بالمعادن والفيتامينات الهامة ويحتوي على مضادات الأكسدة ويعزز الترطيب ويساعد في إنقاص الوزن ويزيد نسبة السكر في الدم ويعزز الانتظام ويسهل إضافته إلى النظام الغذائي.

3. الفراولة

غنية بالألياف وفيتامين ج، تحتوي الفراولة على 92 في المائة من الماء، تمامًا مثل البطيخ، كما تحمي الفراولة القلب وتزيد من نسبة الكوليسترول الحميد (HDL) وتخفض ضغط الدم وتحمي من السرطان، كما أنها غني بالفيتامينات والألياف ومستويات عالية من مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول.

والفراولة من الأطعمة الخالية من الدهون والصوديوم والكوليسترول والسعرات الحرارية المنخفضة.

4. الكرفس

يحتوي الكرفس على الكثير من الألياف ويشكل 95.6٪ من الماء، كما أنه غني بالبوتاسيوم وفيتامين K، كما أنه غني بالمعادن والفيتامينات مع انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، وسوف تستمتع بالمعادن والفيتامينات A و K و C ومعادن إضافية مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم عند تناول الكرفس.

كما أنه منخفض في الصوديوم ، كما أنه منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم، ولهذا السبب له تأثير بطيء وثابت على نسبة السكر في الدم.

5. الخس

الخس مليء بالعناصر الغذائية الغنية، وغني بفيتامين K الذي يقوي العظام، ويقلل من خطر الإصابة بالكسور.

ويشكل الماء عادة 95٪ من الخس الخام، ونتيجة لذلك، فإن تناوله يرطب الجسم.

6. الطماطم

تعتبر الطماطم من المصادر الغذائية الرئيسية لليكوبين المضاد للأكسدة، ويرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، وتحمي الجسم من السرطان وتقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إنها مصادر كبيرة لحمض الفوليك وفيتامين ج والبوتاسيوم وفيتامين ك.