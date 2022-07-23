تردد قناة ام بي سي دراما الجديد 2022، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقال بعنوان : تردد قناة ام بي سي دراما الجديد 2022، حيث يبحث الكثير من المتابعين عن تردد هذه القناة التي يتابعها ملايين الناس في العالم العربي؛ لمشاهدة اجمل واروع المسلسلات والأفلام عبر هذه القناة المميزة، ولمعرفة التردد تابع المقال للنهاية.

نبذة عن قناة أم بي سي دراما

وتعد قناة ام بي سي دراما mbc drama: قناة مجانية بدأت البث في 27 نوفمبر 2010 في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مكة المكرمة، وهي قناة تابعة لمجموعة إم بي سي.

خطوات ضبط تردد قناة ام بي سي دراما

ونقدم لكم فيما يلي، خطوات ضبط تردد قناة ام بي سي دراما hd ، وهو على النحو التالي:

أولا: طريقة تثبيت قناة ام بي سي دراما من الريموت.

ثانيًا: اضغط على زر Menu – القائمة.

ثالثًا: سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options. ثم اختر تثبيت – Installation.

رابعًا: الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.

خامسا: قم باختيار القمر Nile sat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

سادسًا: قم بإدخال التردد السابق ذكره. ثم اختر القطبية (رأسي V/ أفقي H).

سابعًا: قم بإدخال معدل الترميز (27500). ثم بعد ذلك اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.

ثامنًا: وفي الخطوة الأخيرة من ضبط تردد قناة MBC دراما الجديد 2022 hd ، قم بعمل حفظ – Save.

أبرزالبرامج التي تقدمها

من أبرز المعروضات التي تعرضها القناة في شهر رمضان، وهي التالي : مسلسل استديو 22 ، العاصوف 3 ، أمينة حاف 2 ، مين قال سكة سفر ، منهو ولدنا ، ناطحة سحاب ، وغيره .

تردد قنوات أم بي سي دراما الجديد 2022

وضعنا لكم تردد قناة ام بي سي دراما الجديد على القمرين الصناعيين، وهما الاتي :

عرب سات : 11919

أفقي 27500

نايل سات : 11938

رأسي 27500 .