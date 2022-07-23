7 طرق للحماية من الحر في فصل الصيف، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن وسائل الحماية من حر الصيف، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الايام لانها تشكل هذه الحرارة المرتفعة خطرا على البشر، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال وكبار السن، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم 7 طرق للحماية من الحر في فصل الصيف.

7 طرق للحماية من الحر في فصل الصيف

وقدمت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية سلسلة نصائح، نقلا عن السلطات الصحية والخاصة بالأرصاد الجوية لكي يبقى الإنسان منتعشا ولا يعرض نفسه للخطر في ظل هذه الأجواء، ومنها: