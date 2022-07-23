الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ بعد تفشي مرض جدري القردة في 70 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، فرض حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي جدري القردة.

وأطلق مدير عام الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بحسب وكالة "روسيا اليوم"، أعلى مستوى من التأهب بمواجهة جدري القردة.

وأوضحت الصحة العالمية أن انتشار جدري القردة يبقى تحت السيطرة في العالم عدا في أوروبا حيث تزيد المخاطر، مشيرة إلى أن مرض جدري القردة انتشر في أكثر من 70 دولة.

وأعلنت المنظمة العالمية تسجيل مزيد من الإصابات حول العالم بجدري القردة.

وأشار غيبرييسوس إلى تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بجدري القرود في 75 دولة، مؤكدا أن خمس أشخاص توفوا نتيجة لتفشي المرض.

وأشار إلى أن لجنة الطوارئ لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيف تفشي جدري القرود على أنه حالة طوارئ صحية عالمية، ومع ذلك قال إن تفشي المرض انتشر في جميع أنحاء العالم بسرعة وقرر أنه بالفعل مصدر قلق دولي.

وأضاف أن "تقييم منظمة الصحة العالمية هو أن خطر الإصابة بجدري القردة معتدل على مستوى العالم وفي جميع المناطق باستثناء المنطقة الأوروبية حيث تم تقييم الخطر على أنه مرتفع".

وفي أول اجتماع عقد في 23 حزيران/ يونيو، أوصت غالبية الخبراء بألا تعلن منظمة الصحة حال طوارئ صحية قد تثير قلقا دوليا.

ومنذ رصد أولى الإصابات بجدري القردة مطلع أيار/ مايو، بدأت العدوى بهذا الوباء تنتشر خارج بلدان وسط إفريقيا وغربها حيث يستوطن الفيروس، ومن ثم انتشر في كل أنحاء العالم، فيما كانت أوروبا بؤرته.

ويعتبر جدري القردة الذي اكتشف لدى البشر عام 1970، أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي تم القضاء عليه عام 1980.