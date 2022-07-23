الأسير هيثم جابر يدخل عامه 21 في الأسر بسجون الاحتلال

دخل الأسير هيثم جابر من بلدة حارس شمال سلفيت في القدس المحتلة، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

والأسير جابر اعتقل عام 2002، ومحكوم بالسجن لمدة 28 عاما، وتعرض للاعتقال سابقا عام 1991، وأمضى عامين ونصف العام في سجون الاحتلال ثم نال حريته، واعتقل مجددا عام 1995 وأمضى في الأسر سبع سنوات.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن جابر استثمر سنوات اعتقاله أدبيا، حيث أصدر روايتين متفرقتين بعنوان "الشهيدة" "1578"، ومجموعة قصصية بعنوان "العرس الأبيض"، وديوان شعري بعنوان "زفرات في الحب والحرب"، وإلى جانب إنجازاته الأدبية اجتاز مرحلة الثانوية العامة داخل الأسر، كما حصل على درجة البكالوريوس في تخصص الإعلام ودرجة البكالوريوس في تخصص التاريخ.