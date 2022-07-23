"تشريعي غزة" يعلّق على موقف الشيخة مي آل خليفة بشأن التطبيع مع "إسرائيل"

أعربت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، السبت، عن تقديرها عاليًا لما وصفته بـ"الموقف المشرّف" الذي أبدته وزيرة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي آل خليفة برفض مصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة ورفض خطوات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي؛ وهو ما أدّى إلى إقالتها من منصبها.

وقال "التشريعي"، في تصريح صحفي، إنّ هذا "الموقف النبيل يعبّر عن أصالة الشعب البحريني الشقيق، ويؤكد دعمه وارتباطه بالقدس وفلسطين مهما كانت المؤامرات والمشاريع التطبيعية مع عدو الأمة".

ودعا مجلس النواب البحريني إلى الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والعمل على مساندة المواقف الرافضة للتطبيع استجابة لإرادة الشعب البحريني.

واختتم بيانه بالقول "تزول المناصب وتبقى المواقف الشجاعة يخلد ذكر أصحابها، وسيندم المطبعون ولن يجني أصحابه سوى نقمة الشعوب ولعنات التاريخ".

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أقال يوم الخميس الشيخة مي من منصبها، بعد رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة خلال مجلس عزاء خاص أقامه السفير الأميركي في منزله في العاصمة البحرينية.

ووفق تقارير صحافية فإنّ المسؤولة البحرينية، المنحدرة من العائلة الحاكمة، رفضت خلال مجلس العزاء، مصافحة السفير الإسرائيلي بعد أن علمت جنسيته، وقررت الانسحاب من المكان، وطلبت من السفارة الأميركية عدم نشر أية صورة لها.