"تجمع القدس" يشيد بموقف رئيسة هيئة الثقافة البحرينية برفضها مصافحة سفير الاحتلال

أشاد أمين عام تجمع "بالقدس يهتدون" وليد عبد الرزاق، اليوم السبت، بالموقف الشجاع للشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة الثقافة والآثار لرفضها مصافحة سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى مملكة البحرين ورفضها تطبيع بلدها مع الاحتلال.

وأكد وليد عبد الرزاق، في تصريح صحفي: أن ما فعلته الشيخة مي يعبر عن طبيعة الشعب البحريني الشقيق وأصالته في رفض الاعتراف بدولة الاحتلال والتطبيع معها.

وقال عبد الرزاق: إن "الشعب البحريني يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وطرده من أرضنا وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف".

وبحسب وسائل إعلام بحرينية، فإن ملك البحرين، أقال حمد بن عيسى آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، الوزيرة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة من منصبها، بسبب رفضها لتطبيع العلاقات بين البحرين ودولة الاحتلال، في موقف عبّرت عنه مؤخرا برفضها مصافحة السفيرة "الإسرائيلي" في المنامة.