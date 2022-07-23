أبو هولي: غدا بحث ملف اللاجئين الفلسطينيين وأزمة "الاونروا" المالية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في دورته (108)، سيبحث يوم غد الأحد، تداعيات ازمة الاونروا المالية.

وأضاف أبو هولي في بيان صحفي اليوم السبت، أن الدعم العربي للأونروا سيكون محور النقاش في اجتماعات المؤتمر التي ستنطلق غدا الاحد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، إضافة للبحث في كيفية حث الدول العربية على دعم الاونروا.

وأوضح أن ازمة الاونروا بدأت تلقي بظلالها على اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاونروا باتت غير قادرة على تلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الامن الغذائي ما يستوجب على المجتمع الدولي التحرك لدعمها وتقديم تمويل كاف ومستدام.

وبين أن موضوع الهجرة اليهودية الى فلسطين المحتلة سيكون على جدول اعمال المؤتمر لوضع آليات مع الجامعة العربية للحد منها، ولفت إلى أن حكومة الاحتلال استقبلت ما يزيد على 42 الف مهاجر يهودي من ضمنهم 30 الفا من أوكرانيا وروسيا حتى منتصف حزيران الماضي، وهو ما يشكل انتهاكا لحقوق الفلسطينيين التي يقرّها القانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن 2334.

وأضاف أبو هولي أن المؤتمر سيناقش مستجدات القضية الفلسطينية فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس ضد شعبنا وجرائم الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى في مسعى الى تهويده علاوة على الاستيلاء على الأراضي وسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمارس في احياء القدس وفي النقب وفي تجمعات مسافر يطا وفي التجمعات البدوية في المناطق (ج) علاوة على تصعيد الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، إضافة الى تعزيز التنمية في فلسطين.

ويشارك في المؤتمر وفود الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين (فلسطين، المملكة الأردنية الهاشمية، لبنان) إضافة الى مصر والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، إضافة قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية.

ويترأس وفد فلسطين أبو هولي، ويضم وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام، وسعدي أبو عابدة عضو لجنة اللاجئين في المجلس الوطني.