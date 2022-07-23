تردد قناة كراميش الجديد 2022 على النايل وعرب سات HD ، وفي هذه الأوقات فقد رصد فريق فلسطين اليوم الاخباري كامل التفاصيل التي نتحدث بها حول تردد قناة كراميش حيث تتميز القناة الجميلة والرائدة ضمن اقوى القنوات المخصصة للأطفال على مستوى الوطن العربي وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

تردد قناة كراميش 2022 على نايل سات

التردد: – 11603.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: – 27500.

معامل تصحيح الخطأ: – 3/4.

تردد قناة كراميش الجديد على عرب سات

التردد: – 11390.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: – 27500.

معامل تصحيح الخطأ: – 5/6.

تردد قناة كراميش HD

ونضع لكم في هذه المقالة معلومات عامة عن قناة كراميش التي تفوقت على عشرات القنوات العربية حيث انطلق بثها في عام 2009 ، كما وانها تعد قناة أردنية مخصصة للأطفال ويرأسها وسيم عواد .

ونشير لكم في هذه المقالة التي تحدثنا بها حول تردد قناة كراميش إذ أن القناة التي يقع مقرها في الأردن تمتلك عدد من النجوم الذين كان لهم الدور الكبير في نجاح قناة كراميش ومن ابرزهم : زينة عوض ، رأفت وسيم عواد ، لين الغيث ، نغم الغيث ، عبد القادر صباحي ، نتالي مرايات ، بيسان صيام ، أمل قطامي ، مجاهد هشام ، محمد عدوي ".