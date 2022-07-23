مالية غزة ينفى عدم وجود رواتب لموظفي غزة لهذا الشهر

نفى وكيل وزارة المالية بغزة، عوني الباشا، اليوم السبت، الأنباء المتداولة بشأن عدم وجود رواتب لموظفي غزة لهذا الشهر.

وأكد الباشا، في تصريح صحفي، أن نسبة الرواتب تأثرت نتيجة انخفاض الإيرادات والأزمة الموجودة، آملًا أن يتم التعافي قريباً والخروج من هذه الأزمة بأقرب وقت.

وذكر أن الوزارة اضطرت خلال الشهور الأخيرة للاستدانة من البنوك المحلية حتى تتمكن من صرف الراتب بموعده المحدد.

وبحسب الباشا، فقد أعدت الوزارة خطة لتجاوز العجز المالي، تطال العديد من أوجه الصرف والنفقات مثل الموازنات التشغيلية للوزارات والنفقات الرأسمالية.