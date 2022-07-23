داخلية غزة تعلن عن وصول كشف جوازات مصرية جديد غدًا للسفر عبر رفح

أعلنت وزارة الأمن والداخلية بغزة، اليوم السبت، عن وصول كشف جوازات مصرية جديد للمسافرين و آلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الأحد الموافق 24 يوليو 2022.

وأوضحت داخلية غزة، أن الحافلة الثانية حتى الرقم (120) من كشف (2022/28) هنا ، والحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/28) هنا .

وأكدت على ضرورة تواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مطالبًا بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت داخلية غزة، أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.