البيت الأبيض يكشف عن الحالة الصحية لبايدن

كشف طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور، اليوم، عن الوضع الصحي لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن بعد التأكيد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال طبيب البيت الأبيض، أوكونور، في بيان له: إن أعراض بايدن (79 عاما) قد تحسنت"، مشيرًا إلى أن درجة حرارة بايدن مرتفعة قليلا وتبلغ 37.4 درجة مئوية، لكنه يستجيب بشكل إيجابي لمسكنات الألم.

وأضاف الطبيب، أن معدلات نبضه وضغط دمه وتنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعية، وفقما.

من جانبه، قال الدكتور أشيش جها، منسق البيت الأبيض بشأن كوفيد-19، إن أعراض المرض التي تظهر على الرئيس بايدن خفيفة.

وأضاف جها "الرئيس يتحسن. نام جيدا الليلة الماضية. تناول إفطاره وغداءه كاملين".

وأوضح جها للصحفيين، أن الإدارة الطبية في البيت الأبيض، حددت 17 من أقرب مخالطي بايدن، من بينهم مسؤولين كبار، وأبلغتهم بضرورة إجراء الفحوص اللازمة.

الجدير بالذكر، فإن البيت الأبيض، أعلن، الخمس، إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يعاني من "أعراض خفيفة".