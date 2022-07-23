"الجهاد" يشيد بموقف وزيرة هيئة البحرين للثقافة في رفضها للتطبيع مع الاحتلال

أشادت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، بموقف وزيرة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، التي عبرت عن رفضها للتطبيع وامتنعت عن مصافحة مندوب العدو الصهيوني في البحرين، في موقف يمثل الشعب البحريني ويلتزم بثوابت الأمة.

وعبر الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي، عن تضامن حركته مع الوزيرة، التي اتخذت موقفاً عملياً جريئاً وحاسماً في رفض التطبيع، غير آبهة بالعواقب، لتجسد بذلك الإرادة الحقيقية لأحرار وحرائر أمتنا.

وتوجه سلمي، في تصريح صحفي، التحية للشيخة مي بنت محمد آل خليفة، والتحية للشعب البحريني الذي يعبر أبناؤه الأحرار كل يوم عن موقفهم الرافض لكل أشكال التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني.