معطيات هامة عن سياسة الاعتقال الإداريّ

-أصدرت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2022 نحو ما يزيد ما عن (900) أمر اعتقال إداريّ.

- أصدر الاحتلال منذ عام 2015 حتّى العام الجاري ما يزيد عن 9000 أمر اعتقالٍ إداريّ.

-أعلى نسبة في عدد المعتقلين الإداريين منذ عام 2015، كانت في عامي (2016، و2017) حيث تجاوز عدد الـ700.

-يبلغ عدد المعتقلين الإداريين اليوم نحو 650 معتقلاً، يقبعون في سجون، وهي (مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون)، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني (النقب، وعوفر).

-منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاريّ، نفذ الأسرى أكثر من 400 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ، ومن بينهم نحو (60) العام الماضي 2021.

غالبية المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

-من بين المعتقلين الإداريين ثلاثة أطفال وهم: أنس أبو الرب، وإبراهيم عبيات، ومصطفى مطلق، ومعتقلتين وهما: شروق البدن، وبشرى الطويل.