المقاومة تطلق صواريخ تجريبية صوب بحر غزة

أطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم السبت 23/7/2022 مجموعة من الصواريخ التجريبية صوب البحر غزة ووسط القطاع.

وقال شهود عيان ان المقاومة اطلقت 6 صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر في اطار تحسين قدراتها الصاروخية.

وبينت المصادر أن المقاومة أطلقت رشقة من الصواريخ على دفعات باتجاه بحر وسط القطاع؛ في إطار تطوير قدراتها الصاروخية، وتحسين قدارتها استعدادًا لأي مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويشار الى ان المقاومة تُجري تجارب صاروخية باتجاه البحر، على فترات متقاربة لاختبار صواريخ جديدة، أو عمليات تطوير على صواريخها.