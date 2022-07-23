"حكايات نونة".. برنامج جديد للفنانة المعتزلة حنان ترك

تستعد الفنانة المصرية المعتزلة، حنان ترك، لطرح برنامج جديد تقدمه عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "حكايات نونة".

ونشرت حنان البرومو الرسمي للبرنامج عبر موقع الصور والفيديوهات عبر "إنستغرام" واكتفت بالتعليق: "حكايات نونة قريبا"، وظهرت فيه مع أطفالها وهي تعلمهم القراءة والكتابة، بجوار فيديو آخر تصنع فيه الخبز.

وكان أخر ظهور لحنان من خلال فيلم "النداهة" صوتيا فقط، وأذيع العام الماضي 2021 عبر موقع وتطبيق Story Tel العالمي الذي يضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية.

وكان الفيلم بمثابة عودة لحنان بعد تسع سنوات من الغياب، وشاركها البطولة المغني هاني عادل، وهو عن قصة من تأليف وإخراج خالد المهدي في ثاني تجاربه مع حنان، بعد ما أنتج لها من قبل فيلم "آخر أيام الأرض" مع الفنان الراحل خالد صالح.

ودارت أحداث الفيلم في قرية ريفية، حيث لعب الفنان هاني عادل، دور الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته "فريدة" التي تلعب دورها الفنانة حنان ترك، في أجواء من الرعب والتشويق التي لا تخلو من الخيط الرومانسي. وكان الفيلم مستوحى من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية.

وأعلنت حنان الترك اعتزالها الفن نهائيا عام 2012 من خلال مكالمة هاتفية أجرتها بالإعلامي اللبناني نيشان أثناء عرضه إحدى حلقات برنامج "أنا والعسل"، حيث قالت إنها من خلاله تعلن اعتزالها الفن نهائيا وذلك لتنتهي حالة الصراع النفسي الذي تعيشه.