صندوق التعيينات الاسود في لجنة الانتخابات المركزية.. بقلم/د. سمير دويكات

علق احد المسؤولين في الدوائر الحكومية على بوست لي بخصوص تبادل الوزراء لتوظيف بناتهما، وقال: بانه لم يسبق ان تم ادانة أي مسؤول امام المحاكم، فضحكت وقلت أي تفاهة يتمتع بها هؤلاء المسؤولين، وكتبت له عن الوزراء السابقون الذي اقر بانهم تلقوا رواتب غير مستحقة لهم وامروا ان يعيدوها ولم يفعلوا، وقد وصل من جديد كثير من الاثباتات التي تبين التعيينات التي تحصل في المؤسسات الحكومية والعامة وحتى الخاصة وهو امر ادى الى فقدان الثقة وتدمير قطاع كبير من الشباب الخريجين الذي لا يحلمون في الوظيفة فورا ولكن يحلمون ان ينالوا منافسة مشروعة على وظيفة، تعتمد على النزاهة والشفافية كما صرح رئيس الوزراء.

درسنا في بيرزيت وكنا شاهدين اثناء التقدم للوظائف انها تكون لأصحاب الواسطات وفي مرة من المرات طلبت وظيفة لمدرس للقانون الخاص، وفي نهايتها وعلى خلاف الاعلان تم اختيار فتاه تدرس المجال الاجتماعي لا هو قانون خاص ولا قانون عام، وهي مسألة معروفة في جامعة من اعرق الجامعات وان تباهى القائمون عليها ببعض الانجازات او بعض التعيينات فهي وهمية على مدار عشرين عام وانا اعرفها وهي تقوم على الواسطة والمحسوبية. وكذلك بقية المؤسسات العام والخاصة والحكومية بلا استثناء.

لماذا لجنة الانتخابات المركزية؟

اولا: لأنها تضم اكبر انتهاك للتعيينات على خلاف القانون على مستوى الوطن من اكبر موظف الى اصغر موظف عدا البعض الذين نالوا وظائفهم بالكفاءة، وهناك زيادات على رواتب بعض المدراء الموالين تصل الى اضعاف دون حسيب او رقيب. ووزارة المالية تعلم ذلك.

ثانيا: تعيين مدير اللجنة من الاشخاص غير المؤهلين وغير كفو وقد زاد راتبه طوال سنوات تعيينه بشكل جنوني، حتى اصبح يتلقى راتب ربما يزيد عن كل المناصب الحكومية وهي مؤسسة عامة، بل انه يزيد على راتب رئيس الدولة، وهو امر لا يوجد له اساس قانوني بل هو نتيجة زيادة شخصية منه بتصديق المغلوب على امره رئيس اللجنة ومن معه بحجج واهية او مصالح متبادلة زيارة هنا او اكلت سمك هناك.

ثالثا: لقلة كفاءة هذا المدير تم تعيين مدير ظل له من اجل القيام والعمل على مهامه براتب يماثل او اقل بقليل وليس كثير، وهذا الشخص بمعرفتي له يمكنه ان يقوم بأعمال المؤسسة خير من المدير التنفيذي وهو يتلقى رواتب ونثريات وسيارة بمثل المدير التنفيذي وكلها اموال من جيب الشعب المسكين. وقد تم اخيار السيارات عائلة لراحة عوائلهم، ويتم استعمالها في مناطق وعرة والصيانة تكون على المؤسسة من ميزانية الدولة.

رابعا: تم تعيين جميع المدراء بمناصبهم الحالة في اللجنة على اساس مدى الموالاة للمدير التنفيذي وجماعته ولم يسبق ان اجريت مقابلة وفق مبدا النزاهة والشفافية لأي منهم بل حصلت ثورات في تعيين البعض دون الاستناد الى نص القانون بل في مخالفة واضحة للقانون، واغدقت عليهم الاموال وتم عمل درجات وظيفية وسلم رواتب مفصل لهم، لدرجة قد تفصل بين راتب رئيس القسم او الموظف والمدير فرق راتب يصل الى اربعة الاف دولار وهذا لن ولم يوجد في أي مكان او زمان حتى بين اللصوص. وهناك مدير دائرة ادارية ومشتريات لا يصلح ان يكون موظف.

ومدير العلاقات العامة لمجرد وجوده عقب الانتخابات التشريعية الاخير اصبحت سمعتها في الحضيض، ومن وقت تعيينه من قبل موظف سابق لديه في سلفيت بالواسطة والمؤسسة في تراجع كبير ويمكنكم متابعته كناطق باسم اللجنة، فبمجرد تفوهه ببعض الكلمات تدركون ما قال من سوء الامر.

خامسا: التعيينات تكون على اساس الموالات حتى في مكاتب المناطق الانتخابية واي شخص يخرج عن هذا الاطار يتم اقصاءه كما حصل مع رئيس قسم المحاسبة الاسبق ورئيس الدعم الفني في دائرة الحاسوب، وكثير ممن رفضوا ان ينخرطوا في هذه المخالفات المتتالية والوظيفية، وربما ديوان الرقابة المالية والادارية على علم بذلك، وهي اشبه بمزرعة كما باقي المؤسسات.

لماذا يتم السكوت على هذا الوضع وترك الامر لمدير الانتخابات ورئيسها ذلك؟

اولا، عتبي على اعضاء اللجنة ومنهم بالاسم الدكتور احمد الخالدي الذي يعرف بكل هذا التفاصيل ولم يحرك ساكنا، وقد ظهر على خلاف ما كان يتكلم به في المحاضرات اثناء تدريسنا في جماعة النجاح، وكأن الرجل امن وسلم بما يعملون، او ربما اتفقت بعض المصالح مع مصالحهم، صدقا لا اريد ان اظلم الرجل ولكن هناك شيء غريب، واتمنى ان نسمع منه.

ثانيا، وايضا المحامين الذين هم اعضاء في اللجنة والقضاة فيها والذي لم يحركوا ساكنا وخاصة في غزة وربما يكون ايضا مغلوب على امرهم كثير في هذا المجال، لكن هناك عضوات ترى ان تقلدها لهذا المنصب فيه من الجمالية والمكانية وهي تبصم لرئيس اللجنة لأنهن اعضاء هيئة تدريس لديه سابقا في بيرزيت.

لماذا نكتب في هذا الان؟

اولا، لان الامر اخذ ابعاد كبيرة في التعيينات وكادت ان تمرر كقوانين وانظمة دون محاسبة وربما اعتقدوا اصحابها انها شريعة غاباتهم ومزارعهم وانهم هم الصادقون والصالحون وغيرهم باطل، وان شعبنا عندهم مجرد مزرعة ابقار ليس لها الا فتات الاكل او الشعير والحشيش.

ثانيا، ان اللجنة المفروض فيها ان تبقى في انعقاد دائم وحركة دائرية مستمر من اجل العمل على تحريك الناس والفصائل نحو الضغط من اجل اجراء انتخابات عامة وشاملة نستطيع من خلالها حل كافة الاشكاليات، واصلاح الوطن من جديد.

في النهاية هذه المؤسسة ايضا مزرعة كباقي المؤسسات ان ذهبت لهم لديهم الحجة التي يعتقدون فيها، ولكن من يريد ان يعلم جزء من هذا الذي كتب عليهم يمكنني تزويدهم بأرقام قضايا منظورة امام القضاة وتقارير موجودة لدى ديوان الرقابة، والمعادلة تقوم على السكوت مقابل السكوت في المؤسسات.

انا لا اكتب لشيء سوى تحريك هذه العجلة النائمة التي تتلقى اثني عشر مليون شيكل سنويا ولا نستفيد منها، ومنها حوالي 8 ملايين زيادة وتضخم في الرواتب، وكان الله في عون شعبنا البطل