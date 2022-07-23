أفضل الطرق لحماية وتبريد هواتفكم في موجات الحرّ؟

خلال فترات الصيف الحارة تواجه الهواتف مشكلة، فتعرضها لدرجات الحرارة العالية يؤدي إلى ضعف كبير في الأداء والبطارية، وأحيانا قد يؤدي إلى تلف الأجهزة.

أدناه نصائح من صحيفة واشنطن بوست لتبريد الهاتف خلال الحر:

أبعدوا الهاتف عن الشمس

استخدام الهاتف في الخارج تحت أشعة الشمس يعني أنه يمكن أن يمتص الحرارة بسرعة. وقد يحاول زيادة سطوع شاشته لتسهيل القراءة، ما يعني استهلاك المزيد من الطاقة.

لا تضغطوا على الجهاز

تجنبوا استخدام كاميرا الهاتف مثلاً، خاصةً لتصوير مقاطع الفيديو. التقاط لقطات فيديو يشغل أجزاء كثيرة من الهاتف الذكي في الوقت نفسه. استخدام الهاتف كنقطة لتوزيع الإنترنت طريقة شائعة أخرى لتسخينه بسرعة.

تخلوا عن غطاء الهاتف

بعض الأمور قد تصعب تبريد حرارة الهاتف. إذا كنتم تبقون هاتفكم عادة في حافظة، فكروا في التخلي عنها، وضعوا الجهاز في حقيبة أو جيب لا يلمس الجسم مباشرة.

استخدموا وضع الطاقة المنخفضة

بالإضافة إلى تقييد ما تفعلونه على هاتفكم، يمكن أيضاً تقييد ما يفعله الهاتف بمفرده، من خلال وضع الطاقة المنخفضة أو وضع توفير الطاقة. هذا يمنع الهاتف من محاولة التعامل مع الكثير من الأشياء دفعة واحدة، ويمكن أن يساعد في منع ارتفاع درجة الحرارة.

أطفئوا الجهاز

الطريقة الوحيدة المؤكدة لمنع الهاتف من إرهاق نفسه بالسخونة الزائدة هي إيقاف تشغيله. تميل الهواتف الذكية إلى التبريد بسرعة كبيرة، ومن المحتمل أن يعمل هاتفكم مرة أخرى في غضون دقائق قليلة إذا تركتموه وشأنه.