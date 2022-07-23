بلدية غزة تتمكن من إخماد الحريق الذي اندلع في مكب النفايات شرق المدينة

تمكنت طواقم بلدية غزة من إخماد الحريق الذي شب يوم أمس في مكب النفايات الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر مساعد مدير عام البلدية م. أنور الجندي أن المنطقة التي اندلعت بها النيران تبلغ نحو 700 متر مربع وتمكنت طواقم البلدية بالتعاون مع طواقم الدفاع المدني من محاصرة المنطقة والسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران لبقية مناطق المكب وتبقى انبعاثات الدخان في المكان .

يذكر أن مكب النفايات يقع تبلغ مساحته نحو 300 دونم ويقع في منطقة حدودية ويستقبل يومياً نحو 1200 طن من النفايات من مدينة غزة وبعض البلديات المجاورة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين

( الأونروا ).