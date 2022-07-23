تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 الناقلة لمباراة الكلاسيكو الودي برشلونة وريال مدريد-تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 الناقلة لمباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد-تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022، من اقتراب موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الودية، والتي ستقام يوم غداً الأحد عند الساعة صباحاً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وبتوقيت مكة المكرمة عند الساعة 6 صباحاً، لذلك وتماشياً مع عمليات البحث المتكررة عن موعد الكلاسيكو الودي بين ريال مدريد وبرشلونة، سواء كان عن التشكيل المتوقع والمعلق المتاح للتعليق على أجواء مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية، كذلك عن القنوات العربية التي ستعرض المباراة، لهذا وضعنا هذه المقالة في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لننشر لكم القناة العربية التي أعلنت عن حقوق عرض مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية 2022، والتي ستقام في أمريكا.

تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية

وينتظر محبو وعشاق ريال مدريد وبرشلونة المباراة الودية المرتقبة بينهما، والتي ستجمع بين الفريقين في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن استعدادات الموسم الجديد.

ويتواجد الفريقان الآن في الولايات المتحدة من أجل خوض الفترة التحضيرية، وستكون هذه المباراة هي أولى مباريات الميرينجي الودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية

وستنطلق المباراة في الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، الساعة 5:00 صباحاً بتوقيت القاهرة، الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، الساعة 4:00 صباحاً بتوقيت جرينيتش.



وستنقل المباراة على قناة الرابعة العراقية، ولم يتم تعيين معلق أو الكشف عن إسم المعلق الذي سيتولى التعليق على المباراة حتى اللحظة..

وأعلنت القناة الرابعة العراقية نقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قمر نايل سات في العراق ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل، حيث حصلت القناة علي حقوق بث مباريات بطولة الأبطال الودية.

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022

وفي مقالنا تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 الناقلة لمباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد-تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022، أصبحت قناة الرابعة العراقية الرياضية واحدة من أبرز القنوات الرياضية بالوطن العربي، حيث يتابعها محبي الرياضات المختلفة في كل مكان، لما تقدمه من محتوى مميز ومباريات عالمية مجانا، يمكن للجميع متابعتها عبر جهاز الاستقبال الخاص به في أرجاء العالم العربي كله، هنا ستجد أحدث تردد للقناة الرياضية العراقية التي تبث بجودة عالية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

ويبحث عشاق كرة القدم حول العالم، خاصة محبو ريال مدريد وبرشلونة عن، مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية مباشر.. القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو اليوم، فهي من أهم المباريات التحضرية لهذا الموسم، وستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، لهذا يرغب جميع عشاق كرة القدم في مشاهدة هذه المباراة، مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة hd الآن، لهذا يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم مجانا

تردد القناة الرابعة الرياضية

ويمكن استقبال القناة الرابعة الرياضية العراقية الناقلة لمباراة الكلاسيكو من خلال التردد التالي:

اسم القناة : Al Rabiaa TV Sport

التردد: H 11334

معدل الترميز: 27500

تردد القناة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم

القنوات التي تبث الكلاسيكو اليوم على النايل سات

وضمن مقالنا تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 الناقلة لمباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد-تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022، يبحث عشاق كرة القدم في جميع أنحاء البلاد عن، موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية، إذ إنه من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة فجر يوم الأحد 24 يوليو في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة، السادسة صباحًا بتوقيت السعودية، وينتظر محبو الفريقين بدء انطلاق صافرة هذه المباراة على أحر من الجمر، فهي تعد مهمة جدا للفريقين، كونهما يعتبران منافسان وغريمان تقليديان منذ تأسيسهما، إذ تحظى هذه المباراة باهتمام نحو مليار مشاهد على مستوى العالم.

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وسيدخل فريق برشلونة مباراة الكلاسيكو وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة طريقة وسلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في مباراته الماضي أمام انتر ميامي والتي انتهت بنتيجة 6-0، وفي محاولة جديدة للمدرب الاسباني تشافي لإثبات نفسه على أحقية قيادة الفريق الكتالوني ومواصلة تحقيق معه الانتصارات وخاصة وأن الفريق الاسباني وصل لمركز الوصيف في ترتيب الدوري الاسباني بعد أن وصل ترتيبه للمركز العاشر بعد سلسلة من الهزائم.