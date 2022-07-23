شهدت أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 23/7/2022 ، ارتفاع طفيف بعد انخفاض كبير طرأ على سعره خلال الاسبوع الماضي ، حيث سجلت أسعار الذهب، في السوق المحلية، ارتفاعا بقيمة وصلت إلى 30 قرشا للغرام الواحد، وذلك بحسب ما أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، وكالة فلسطين اليوم تتابع اساعر الذهب في الاردن اليوم السبت 23/7/2022.

أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 23/7/2022

ووفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين إلى 35.6 دينارا، والشراء إلى 34.1 دينارا.

كما ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 42.2 دينارا، والشراء إلى 39.3 دينارا، أيضا ارتفع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط إلى 31.8 و28.8 دينارا على التوالي.





أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 23/7/2022

أسعار عالمياً الذهب هبطت الخميس الماضي 21/7/2022 إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، إذ أثرت احتمالات زيادة معدلات الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى لكبح التضخم المتصاعد على جاذبية المعدن النفيس ، ومع أن الذهب يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1691.84 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0313 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس 2021 مسجلا 1689.40 دولار في وقت سابق من الجلسة.





أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 23/7/2022

سعر الذهب عيار 24 الشراء 42 دينار و200 فلس –البيع: 39:300 دينار

سعر الذهب عيار 21 الشراء : 35 دينار و600 فلس -البيع : 34 دينار و100 فلس .

عيار 18 الشراء بلغ 31 دينار و 800 فلس ، سعر البيع : 28دينار و800 فلس .